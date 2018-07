Die Selux Gruppe konzentriert sich in Europa zukünftig auf professionelle Lichtlösungen für die Außenanwendung. Der Fokus wird auf Smart Lighting für Smart City Anwendungen von morgen gesetzt. Im Zentrum steht die intelligente Vernetzung der Stadtbeleuchtung als offene, modulare Infrastruktur. Produkte wie die Lif-Lichtstele mit ihren intelligenten Elementen weisen den Weg – z. B. für die Smart Parking Anlage bei Selux in Berlin, wo Kunden die Technologie von Selux persönlich erleben können.

Selux operiert mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und rund 500 Mitarbeitern in 13 Ländern und produziert in Deutschland, Frankreich und den USA. Die Selux Corporation in den USA setzt ihre Tätigkeit im Interior und Exterior Bereich unverändert fort.

www.selux.com