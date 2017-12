Immer mehr Geräte und Anwendungen nutzen das mobile Datennetz für die Kommunikation. Das führt zu einer kontinuierlichen Zunahme des Datenvolumen. Um trotzdem umfassende Konnektivität bereitzustellen, ist der massive Ausbau der Netzwerk-Kapazitäten erforderlich. Als schwierig erweist sich dabei, insbesondere in dicht besiedelten Stadtgebieten, Standorte für die Hardware zu finden.

Straßenbeleuchtung gibt es fast überall in der Stadt, sie ist an eine Stromversorgung angeschlossen und wird regelmäßig gewartet. Damit bietet sie eine ideale Plattform, um Module für den Mobilfunk aufzunehmen. Eine marktreife Lösung dafür haben Schréder und Huawei im November auf dem 8. Global Mobile Broadband Forum in London vorgestellt. Dabei nimmt Schréders modulares Shuffle-System die 4G-Außenstation von Huawei auf.

Schréder hatte das Shuffle-System 2015 eingeführt. Dabei handelt es um eine Beleuchtungsstele, in die viele weitere Anwendungen und Dienste integriert werden können. Typische Erweiterungen sind Lautsprecher und Kameras, Hotspots oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Dank der jetzt erfolgten Einbindung der 4G-Außenstation von Huawei können Netzbetreiber auf unauffällige Weise ihre Mobilfunkabdeckung ausweiten und ihre Netzkapazität erhöhen. Die in die Shuffle-Stelen integrierte Hardware macht separate Installationen und unattraktive Lösungen, die Anwohner verärgern können, obsolet. Darüber hinaus kann die Infrastruktur für die 5G-Netzabdeckung zukunftssicher gemacht werden.

Beim Global Mobile Broadband Forum haben Schréder und Huawei eine Absichtserklärung über eine weitere strategische Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für die Beleuchtung und Netzwerkinfrastruktur in Städten zu entwickeln.

www.schreder.com | http://e.huawei.com

Merken