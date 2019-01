Doppel-Premiere: Am 14. November 2018 hat das Designleuchten-Unternehmen Occhio gemeinsam mit Design Rampf in Wien den ersten Occhio »store by« in Österreich eröffnet. Gleichzeitig sind die neuen Bogenleuchten »Mito raggio« und »Mito largo« auf den Markt gekommen, die im Interior Design ein ausdrucksstarkes Statement setzen und mit intuitiven Funktionen wie berührungsloser Gestensteuerung und Einstellung der Farbtemperatur überzeugen.

Der Occhio store by Design Rampf ist in Österreich der erste seiner Art und Pilot für das neue »store by« bzw. »gallery by« Konzept von Occhio, das gemeinsam mit einem selektiven Kreis von Handelspartnern europaweit umgesetzt wird. »Wir legen Wert darauf, dass Occhio am Point of Sale als Marke erlebbar ist und die Produkte mit den von uns konzipierten Shop-in-Shop-Lösungen optimal präsentiert werden. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen, die Maximallösungen sind Occhio stores und Occhio galleries, die von kompetenten Fachhandelspartnern wie Design Rampf geführt werden«, erklärt Axel Meise, Designer und Inhaber von Occhio.

www.occhio.de/store-wien | www.designrampf.at