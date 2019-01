Vom 21. bis 24. Mai 2019 präsentieren mehr als 1.800 Aussteller aus der ganzen Welt ihre Neuheiten auf der Kölner interzum – Messe für die Möbelfertigung und den Innenausbau. Ob Endprodukt oder Teil davon – für einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist es für Unternehmen wichtig, sich positiv von der Konkurrenz abzugrenzen. Eine professionelle Möglichkeit dafür bietet der interzum award: intelligent material & design. Diesen organisiert die Koelnmesse zum zehnten Mal in Kooperation mit Red Dot. Sie bietet damit den Ausstellern der interzum einen Wettbewerb, an welchem sie kostenfrei mit ihren Innovationen und Detaillösungen teilnehmen können – mit einem oder mehreren Produkten zugleich. Aussteller können ihre Produkte noch bis 8. März 2019 einreichen.

So vielfältig wie die Möbelzulieferindustrie und der Bereich des Innenausbaus sind die Kategorien, in welchen die Produkte angemeldet werden können. Zu diesen zählen »Materialien und Oberflächen«, »Polstermöbelfertigung und Bedding« sowie »Beschläge, Glas und Licht«. Darüber hinaus werden überzeugende Gestaltungen aus dem Bereich »Mobile Spaces« und erstmals auch aus der Kategorie »Tiny Spaces« gesucht.

Eine Fachjury bewertet sämtliche Wettbewerbsbeiträge in Hinblick auf ihre gestalterische Qualität und ihr Innovationspotenzial. Auszeichnung für „Hohe Produktqualität“ vergeben und herausragende Leistungen, die neue Standards setzen, als „Best of the Best“ würdigen. Werden die Teilnehmer von der Jury prämiert, dürfen sie bereits im Rahmen der interzum 2019 das interzum-Award-Label nutzen, um die ausgezeichnete Qualität ihrer Produkte zu kommunizieren. Zudem werden alle ausgezeichneten Produkte während der Messe in einer aufwändig gestalteten Sonderausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt und dauerhaft online auf der Website des interzum award präsentiert.

Die stolzen Sieger werden am 20. Mai geehrt. Die Preisverleihung bildet somit den Auftakt der interzum 2019. Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.interzum-award.de