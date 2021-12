„Das Lichtforum NRW über zehn Jahre hinweg aufzubauen war eine großartige Herzensaufgabe, aber der Reiz nochmal etwas Neues zu wagen ist einfach größer“, konstatiert der 42jährige. Seine Bilanz für die Region kann sich sehen lassen: fast eine Million Euro an Drittmitteln für Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsprojekte konnten bei Bund, Land, EU und anderen Mittelgebern eingeworben werden. Weiterhin wurden gleich drei Buchprojekte veröffentlicht, die den Stand der Technik und die Perspektive innovativer LED-Entwicklungen darstellen.

Für das Bildungsprogramm des Lichtforum NRW entwickelte Köhler öffentlich-rechtlich anerkannte Ausbildungsformate, die allesamt den Zufluss an Fachkräften für die Branche sichern helfen. In seiner Ägide wurden mehr als 3.500 Personen in unterschiedlichsten Weiterbildungs- und Veranstaltungsformaten begrüßt, darunter auch mehrere große Fachtagungen. Doch unter der Führung des Architekten und Stadtplaners widmete sich das Lichtforum NRW nicht nur den technischen Themen rund ums Licht. Auch Diskussionen über die Kultur und Historie von Lichtkunst und Lichtgestaltung gehörten zur breiten Vielfalt der organisierten Veranstaltungen. „Ein Highlight war unser Lichtfestival DARK, das ich konzipieren und gleich zwei Mal in der historischen Altstadt Arnsbergs mit breiter öffentlicher Aufmerksamkeit realisieren durfte“, sagt Köhler. „Doch wenn es um Highlights geht, dann ist das Schülerforschungslabor F.LUX natürlich an allererster Stelle. So ein Projekt bleibt einmalig. Und jeder, der sich selbst davon überzeugen möchte, ist herzlich eingeladen, nach Neheim zu kommen!“

Ein konkretes berufliches Ziel wurde von Dennis Köhler noch nicht gesetzt. Erst einmal geht es um Umsetzung privater Projekte, die schon lange auf der Wunschliste stehen und nicht alle mit Licht zu tun haben. Das Lichtforum NRW übergibt er gut aufgestellt mit den vier Mitarbeitern und in enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Vorstand der GmbH. Dieser arbeitet aktuell an einer entsprechenden Nachfolge, die ab dem 1.2.2022 aktiv werden soll.

Foto: Dennis Köhler (Lichtforum NRW/Meinschäfer)