Als exklusives Angebot für unsere Leser bietet die Domaine de Boisbuchet im Südwesten Frankreichs einen Sonderpreis auf einige wenige Plätze in einem Workshop mit Ulrike Brandi. Kurzentschlossene können vom 4. bis 10. August für nur 590,00 € am Workshop »Less Light is More Light« teilnehmen.

In diesem Workshop entwerfen und gestalten die Teilnehmer eine konsequent ökologische und nachhaltige Wegebeleuchtung zwischen den verschiedenen Bauten in und um den Park von Boisbuchet. Das Ergebnis könnten Objekte oder Lichtskulpturen sein, die aus lumineszierenden oder illuminierenden Low- und High-Tech-Kreaturen bestehen. Darüber hinaus soll Fragen bezüglich Lichtqualität, Lichtverschmutzung und nach neuen Konzepten in der Lichtplanung sowie innovativen Materialien nachgegangen werden.

Wer am Workshop teilnehmen möchte, kontaktiert Pablo Sevilla von der Domaine de Boisbuchet: pablo.sevilla@boisbuchet.org

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.boisbuchet.org/workshop/less-light-is-more-light/