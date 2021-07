Signify sorgt gemeinsam mit den städtischen Herzo Werken für die intelligente Vernetzung von 3.200 Lichtpunkten in Herzogenaurach. Mit dem neuen Dashboard »Interact City« erhält die Stadt ein intuitives Übersichts- und Steuerungsinterface. Funktionen wie bedarfsabhängige, mitlaufende Beleuchtung oder unmittelbare Störungsreaktion erhöhen das Sicherheitsempfinden.

Für die Stadt, die ihre Straßenbeleuchtung erst vor kurzem auf LED umgestellt hat, ergeben sich so zahlreiche Vorteile in Hinblick auf die Steuerung, Verwaltung, Kosteneffizienz und Wartung. Gleichzeitig kommen die rund 23.000 Bürgerinnen und Bürger in den Genuss einer modernen öffentlichen Beleuchtung – für ein schöneres Stadtbild, ein erhöhtes Sicherheitsempfinden und mehr Wohlbefinden.

Mehr Effizienz und Sicherheit dank intelligenter Beleuchtung

»Interact City« liefert in Echtzeit einen Überblick sowohl über ihr gesamtes Lichtnetz als auch über den Status jedes einzelnen Lichtpunkts. Die Steuerung der Beleuchtung heißt hier nicht nur an oder aus. Sie kann individuell und je nach Bedarf auch hinsichtlich Helligkeit und Beleuchtungsintensität angepasst werden. Die Software ermöglicht es, an Jahres- oder Tageszeiten angepasste Zeitpläne für einzelne Leuchten oder Gruppen zu erstellen, aber auch eine kurzfristige Intervention auf aktuelle Ereignisse – wie Veranstaltungen oder Unfälle.

In Herzogenaurach kommen zudem Sensoren an den Straßenleuchten zum Einsatz, die in das System eingebunden sind und beispielsweise die Anwesenheit von Personen erfassen. So lassen sie sich nachts auf ein Minimum herunterdimmen – werden aber automatisch heller, sobald sich jemand nähert.

Durch die Vernetzung der Leuchten geschieht dies vorausschauend: Die an einem Fahrradweg aufgestellten Straßenlaternen registrieren etwa wenn sich Fahrradfahrer nähern und aktivieren bereits die nächsten Leuchten in der erfassten Bewegungsrichtung; wurden die Leuchten passiert und keine Bewegung mehr festgestellt, wird ihre Helligkeit wieder herabgesenkt. Eine solche bedarfsabhängige, mitlaufende Beleuchtung erhöht das Sicherheitsgefühl für die Bürgerinnen und Bürger von Herzogenaurach und führt zusätzlich zu erheblichen Energieeinsparungen.

Insgesamt kann die Stadt ihren Energieverbrauch mit den Optimierungsmöglichkeiten durch die intelligente Lichtsteuerung und der Umstellung auf effiziente LED-Beleuchtung um bis zu 75 bis 80 Prozent im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung reduzieren. Mit einem um mindestens 500 Tonnen pro Jahr verringerten CO 2 -Ausstoß wird auch die Umweltbilanz nachhaltig verbessert.

Zudem können Wartungsarbeiten datenbasiert im Vorfeld geplant werden. Liegt aber doch einmal eine plötzliche Störung oder ein Ausfall vor, werden die Stadtwerke sofort benachrichtigt und können direkt reagieren, um ein Wartungsteam an die entsprechende Stelle zu schicken. Länger unbeleuchtete Zebrastreifen oder Straßenabschnitte gehören in Herzogenaurach so der Vergangenheit an.

Verbessertes Dashboard

Herzstück des Systems ist ein neues, aktualisiertes Dashboard, das auch in Herzogenaurach zum Einsatz kommt. Anwender erhalten auf der verbesserten Benutzeroberfläche eine schnelle Übersicht und intuitive Echtzeit-Steuerungsmöglichkeiten. Weitere Vorteile bestehen durch verbesserte Suchmöglichkeiten innerhalb des Dashboards sowie eine Cyber-Security-Zertifizierung für mehr Datensicherheit. Zudem bietet die Software Administratoren die Möglichkeit der Integration via APIs mit anderen städtischen Verwaltungssystemen. Denn dank der offenen Schnittstellen (APIs) kann Interact City die Beleuchtung mit weiteren sowie künftigen Mobilitäts- und Service-Anwendungen verknüpfen und so zur zentralen und zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur der Stadt machen.

