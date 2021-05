Die Akutklinik des Ulster Hospital in Belfast ist die aktualisierte Vision dessen, was ein Krankenhaus sein kann – und hat das Ziel, das Wohlbefinden der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Bluetooth-basierte Lichtsteuerung von Casambi spielt eine wesentliche Rolle bei der Erreichung dieses Ziels und lässt sich spielend einfach bedienen.

Damit die Patienten im Ulster Hospital schnell wieder gesund werden, können sie die Beleuchtung an ihrem Bett individuell steuern und sich auf unterbrechungsfreies Licht verlassen. (Foto: Richard Gill Photography)

Das Ulster Hospital in Belfast ist das Hauptkrankenhaus für den South Eastern Health and Social Care Trust. Die Akutklinik des Krankenhauses bietet eine zeitgemäße medizinische Versorgung und erstreckt sich über 31.000 Quadratmeter und acht Stockwerke. Sie umfasst allgemeine und spezialisierte Stationen. Der South Eastern Health and Social Care Trust beauftragte ein Team von Ingenieurberatern von ­Cundall damit, verschiedene Lichtsteuerungssysteme für das Projekt zu prüfen. Die Ingenieure wählten eine Lichtlösung von Erco, die drahtlose Lichtsteuerung von Casambi nutzt. Casambi bietet eine robuste und widerstandsfähige Lösung für das Gesundheitswesen, da sie nicht auf ein Gateway angewiesen ist, um ihre volle Systemfunktionalität ausspielen zu können.

Ein durchdachtes Detail der Lichtplanung ist die Verwendung unterschiedlicher Farbtemperaturen, um eine subtile, visuelle Hierarchie in einzelnen Bereichen des Gebäudes zu schaffen. So dominiert in Verkehrszonen eine kühle Farbtemperatur von 4.000 K. (Foto: Richard Gill Photography)

»Wir wollten den Patienten die Flexibilität geben, so viel Licht in ihrem Zimmer zu haben, wie sie möchten, da jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat«, erinnert sich Colin Mitchell, Projektmanager bei Erco. Da es sich bei dem Projekt um ein Krankenhaus handelt, musste das System außerdem belastbar sein, um einen reibungslosen Betrieb zu

gewährleisten.

Licht und Raum für Erholung schaffen

Während der Planungsphase gab es zwei Hauptziele für die Lichtsteuerung. Sam Greer, Estates Facility Services Manager für den Trust, sagt: »Wir wollten eine drahtlose Lösung, um Beleuchtung zu schaffen, die den Tagesablauf und die Aktivitäten für die Patienten so wenig wie möglich beeinflusst, um so das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.«

Jeder Schalter, Dimmer und Bewegungsmelder im Ulster Hospital ist mit dem Netzwerk verbunden, über das auch die Lichtsteuerung in dem Krankenhaus erfolgt. (Foto: Richard Gill Photography)

Während der Entwurfsphase äußerte der Bauherr außerdem den Wunsch, dass das neue Gebäude weniger das traditionell klinische Gefühl von Krankenhäusern haben sollte, sondern eher das eines einladenden Hotels, um den Patienten eine Umgebung zu bieten, in der sie sich besser erholen können. Aufgrund des Projektumfangs bestand die Herausforderung bei der Lichtsteuerung darin, sicherzustellen, dass die Casambi-Lösung skalierbar ist und sowohl alle Leuchten untereinander als auch die Leuchten mit anderen Geräten wie Schaltern, Dimmern und Bewegungsmeldern vernetzt.

Über eine Fernbedienung am Bett haben Patienten die volle Kontrolle über die Lichtszenen in ihrem Zimmer; so gibt es eine Lichtszene speziell zum Fernsehen oder zum Lesen. (Foto: Richard Gill Photography)

Die Technologie basiert auf einem Mesh-Netzwerk, bei dem die gesamte Intelligenz des Systems in jedem Knotenpunkt repliziert ist. Das Mesh-Netzwerk kann verschiedene Leuchten von jedem Punkt aus steuern, und die Firmware kann kabellos aktualisiert werden. Selbst wenn ein Gerät offline ist, wird der Betrieb nicht unterbrochen.

Lichtsteuerung ohne Berührungsängste

Mit über 9.000 Knotenpunkten wurde das Gebäude in mehrere Netzwerke aufgeteilt, wobei jedes Gerät an ein bestimmtes Netzwerk gekoppelt ist. Die Inbetriebnahme des Lichtsteuerungssystems war dennoch schnell erledigt. Alle Leuchten können nun automatisch per App erkannt und gesteuert und einfach mit dem Netzwerk gepaart werden. Auch für die Patienten ist der Umgang mit Licht denkbar einfach. Über eine Fernbedienung am Bett haben sie die volle Kontrolle über die Lichtszenen in ihrem Zimmer; so gibt es eine Lichtszene speziell zum Fernsehen oder zum Lesen.

Alle Leuchten im Ulster Hospital lassen sich zu einem Netzwerk zusammenschließen und mit Sensoren verbinden, die beispielsweise das Personal informieren, wenn sie außerhalb eines Patientenbettes Bewegungen registrieren. (Foto: Richard Gill Photography)

Zusätzlich sorgen Sensoren abhängig vom Tageslicht zum einen für die passende Dimmung und alarmieren zum anderen das Personal, falls sie außerhalb des Bettes Bewegungen registrieren. »Mit den Tageslicht- und Bewegungssensoren konnten wir den Energieverbrauch für die Beleuchtung deutlich senken«, sagt Sam Greer. Die Casambi-Steuerungslösung deckt die gesamte Krankenhausbeleuchtung ab, zu der neben den Patientenzimmern auch die Schwesternstationen, Flure, Technikräume, Büros und die gesamte Außenbeleuchtung im Umkreis gehören.

Weitere Informationen:

Lichtsteuerung: Casambi, Espoo (FIN), www.casambi.com

Leuchten: Erco, Lüdenscheid, www.erco.com/de

Planung: Cundall, Newcastle upon Tyne (UK), cundall.com

Quelle: Casambi

Fotos: Richard Gill Photography