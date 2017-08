Nach erfolgreichem Auftakt in Berlin folgt am 11. Oktober 2017 in Düsseldorf eine weitere Ausgabe der »Licht Plus«-Veranstaltung zum Thema Smart Lighting von Städten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Experten aus Lichtplanung, Technologietransfer und Städten den Status quo zu betrachten und die vernetzte Zukunft von Städten zu diskutieren.

In einer Smart City soll künftig alles digital vernetzt sein: von der städtischen Infrastruktur über die Verwaltungssysteme bis hin zum Parkplatz. Das ist die Vision. Doch nicht alles, was möglich ist, macht Sinn. Und nicht alles, was Sinn macht, lässt sich umsetzen. Die Lichtforschung sucht mit bemerkenswertem Erfolg nach neuen Wegen, wie die Beleuchtung der Städte sicherer und gleichzeitig angenehmer werden könnte. Lichtplaner entwickeln Konzepte für intelligente Leuchten, die mit neuen Funktionen den Stadtraum besser erfahrbar und lebenswerter machen. Und eine deutsche Großstadt zeigt, was möglich ist, wenn man sich frühzeitig um die Integration von Licht und Daten kümmert.

So wird sich beispielweise Prof. Dr. Stephan Völker, Leiter des Fachgebiets Lichttechnik, Technische Universität Berlin, in seinem Vortrag mit der Frage »Smart Lighting – eine Chance für besseres Licht?« beschäftigen. Weitere Referenten sind Gabriele von Kardorff, Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH, Berlin, und Christoph Dorenbeck, Abteilung Planung Beleuchtung und Stromversorgung, Stadt Solingen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.selux.com/lichtplus