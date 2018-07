Am 2. Oktober lädt DIAL zum 1. Smart Building Forum ein. Welche Trends gibt es im Bereich Smart Building? Wie kann das Internet of Things (IoT) zukünftig in die Gebäudeautomation einfließen? Welchen Nutzen eröffnen die neuen Anwendungen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Referenten aus verschiedenen Fachrichtungen, stellen aktuelle Entwicklungen und Trends auf dem Markt vor und gehen dabei auf konkrete Anwendungsfälle ein. Vortragende sind unter anderem:

Maad Bali, DIAL GmbH, Vortragstitel: Automatisierter Sonnenschutz von Gebäuden

Joost Demarest, KNX Association, Vortragstitel: KNX IoT – von der Gruppenadresse zur Semantik

Dietmar A. Half, DIAL GmbH, Vortragstitel: Smart Building Design: Wie plant man intelligente Gebäude?

Harald Hellmann, Tridium Europe Ltd., Vortragstitel: Die Vorteile von IoT Plattformen in der Gebäudetechnik

Marcel Kellermann, Brück Electronic GmbH, Vortragstitel: Anwendungsbeispiele für Beleuchtungssteuerungen in der integralen Gesamtplanung von Smart Buildings

Sebastian Palmer, Phoenix Contact, Vortragstitel: Gemeinsam intelligente Gebäude gestalten

Dr. Christoph Peitz, Osram GmbH, Vortragstitel: IoT in der Lichtwelt

Das 1. Smart Building Forum findet am 2. Oktober 2018 ab 8.30 Uhr im DIAL-Gebäude in Lüdenscheid statt. Weitere Informationen und Details zur Anmeldung unter:

http://sbf.dial.de