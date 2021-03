Die SLV GmbH treibt ihre Internationalisierung konsequent voran. Der Lichtspezialist aus Nordrhein-Westfalen hat das polnische Unternehmen Spotline sp. Z o. O von seinen bisherigen Gesellschaftern übernommen.

»Rusty Slot 80« ist ein Klassiker aus der »Rusty«-Familie von SLV (Foto: SLV)

Polen ist für SLV ein Schlüsselmarkt im Rahmen der Osteuropastrategie und die Übernahme ermöglicht es SLV, aus einem vertrauensvollen Partner eine eigene Tochtergesellschaft zu machen, um die Anforderungen der internationalen Kunden direkt bedienen zu können.

In Kürze werden der rechtliche Name und die Marke Spotline in SLV geändert. Bestehende Kunden werden wie bisher durch die neue polnische Tochtergesellschaft betreut. Auch das Team bleibt unter der Leitung von Bartłomiej Scrozyński weiterhin bestehen.

In der offiziellen Übergabe dankte SLV den ehemaligen Gesellschaftern Mariusz Sroczyński und Iwona Sroczyńska für die geleistete Arbeit und wünschte ihnen viel Erfolg für die Zukunft.

www.slv.com