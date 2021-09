Seit dem 1. September 2021 ist Philippe Kleiber neuer Geschäftsführer der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG).

Philippe Kleiber ist neuer Geschäftsführer der SLG. (Quelle: LiTG)

Philippe Kleiber (48) hat sein Mechatronik-Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz als Trinationaler Ingenieur BSc abgeschlossen. Er bringt umfassende Kenntnisse der Lichtbranche sowie Management- und Führungserfahrungen mit. Seit rund 20 Jahren ist Philippe Kleiber in der Licht- und Elektrobranche aktiv. So war er u.a. Produktmanager bei der Osram AG, Geschäftsführer bei der Siteco Schweiz AG und der Boess+Partner AG.

Er tritt die Nachfolge von Albert Studerus an, der das Unternehmen seit Oktober 2020 interimistisch geführt hat.

