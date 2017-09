Der neue Bau wird seit Eröffnung bereits intensiv von über 50 Lehrern und 1400 Schülern, sowohl Kindern und Jugendlichen als auch Erwachsenen, genutzt. Das Unterrichtsangebot umfasst die gesamte Palette an Instrumenten sowie Tanz- und Musikstile.

Gemeinsam mit Elektroplaner Ludwig Schneider und dem Lichtplanungsbüro conceptlicht at rund um Manfred Draxl hat Zumtobel eine Lichtlösung mit speziell entwickelten Leuchten umgesetzt: Die Leuchten mussten unter anderem eine flickerfreie HD-Kamera-Tauglichkeit vorweisen. Auch die Spiegelung der LED-Punkte im Reflektor war eine Vorgabe des Lichtplaners, die Zumtobel in allen Leuchten umgesetzt hat. Die Leuchten verfügen zudem über bestimmte Abstrahlcharakteristiken und somit über eine besondere Lichtwirkung und -verteilung.

Für eine homogene Ausleuchtung der Grundfläche in den Klassenzimmern, der Bücherei sowie dem Tanz- und Vorstellungsraum kommen drei verschiedene quadratische Downlights zum Einsatz: als Einbauvariante in der Holzlatten- und Sichtbetondecke sowie im Außenbereich mit Schutzklasse IP54. Für eine gleichmäßige Aufhellung der Wandfläche sorgt ein quadratischer Wallwasher, der in der Sichtbetondecke eingebaut ist.

In den Gängen bietet eine weitere Wallwasher-Variante Orientierung: Eine lineare Pendelleuchte sorgt mit Hilfe eines direkten Wallwasher-Anteils und eines indirekten Deckenaufhellungsanteils für die Beleuchtung der Wand- und Deckenflächen. Im Treppenhaus ist die Linienleuchte im Sichtbeton integriert und weist den Besuchern mit einer direkten Lichtverteilung den Weg.

Auch die LED-Leuchten »Tecton« und »Slotlight II« von Zumtobel sowie »AquaForce« und »PopPack LED« von Thorn sind installiert. Mit ihren hohen Lichtausbeuten sind sie Teil des Energieeffizienz-Konzeptes für die Musikschule. Es wurde in allen Gewerken von Klimatisierung, über Warmwasser und Beleuchtung bis hin zu sämtlichen Geräten der technischen Gebäudeausrüstung umgesetzt.

Projektinformationen:

Archtekten: Fink Thurnher, Bregenz (A), www.fink-thurnher.at

Lichtplanung: Conceptlicht at, Manfred Draxl, Mils (A), www.conceptlicht.at

Elektroplanung: Elektroplanung Ludwig Schneider, Egg | Elektro-Technik-Theurer e.U., Wolfurt (A), www.theurer.at

Leuchten: Zumtobel Group, Dornbirn (A), www.zumtobel.com

