»EnOcean bietet seinen Kunden seit über 15 Jahren energieautarke Funksensorlösungen auf Basis offener Standards. Die Besonderheit unserer Technologie zeigt sich beispielsweise bei Funkschaltern: Sie benötigen weder Batterien noch Kabel und sind somit wartungsfrei und äußerst flexibel einsetzbar. Diese Vorteile wollen wir mit dem neuen ‚Battery-free by EnOcean‘-Siegel auch für den Privatanwender besser sichtbar machen. Davon profitieren zudem unsere Kunden und Partner, die batterielose Schalter auf Basis unserer Energy Harvesting-Technologie anbieten«, erläutert Andreas Schneider, CEO und Mitgründer von EnOcean.

EnOcean nutzt das sogenannte Energy Harvesting-Prinzip, um Funksensoren und -schalter mit Energie aus der Umgebung zu versorgen. Dabei setzen miniaturisierte Energiewandler Bewegung, Licht oder Temperaturdifferenzen in elektrische Energie um. So reicht beispielsweise ein Tastendruck, um mithilfe eines kinetischen Energiewandlers ausreichend Energie zur Übertragung von Funksignalen zu gewinnen.

Ab sofort können Produkthersteller ihre batterielosen Funkschalter, die die Energy Harvesting-Technologie von EnOcean integrieren, mit dem neuen Logo bewerben. Die Friends of Hue-Schalterpartner von Signify, langjähriger EnOcean-Partner für Zigbee-basierte Funklösungen, gehören zu den ersten Anbietern, die das neue Siegel nutzen können, um die Besonderheit ihrer Produkte hervorzuheben. Im Rahmen des Friends of Hue-Programms bieten Busch-Jaeger (ABB), Feller, Illumra, Niko und Vimar aktuell oder in naher Zukunft smarte Schalter auf Basis der batterielosen Funktechnologie von EnOcean an, mit denen sich Philips Hue-Leuchten via Zigbee steuern lassen.

Nähere Details zum neuen Siegel gibt es unter www.enocean.com