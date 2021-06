Immer mehr deutsche Bundesländer nehmen den Regelbetrieb in Schulen wieder auf. Eine zusätzliche Maßnahme zu den bestehenden Hygienekonzepten und AHA+L-Regeln kann die Desinfektion der Luft mithilfe von UV-C-Licht darstellen. In einem Pilotprojekt in der Comenius-Schule im brandenburgischen Zossen wurden zwei Philips UV-C-Wandleuchten von Signify installiert.

UV-C-Leuchten helfen, die oberen Lufträume im Klassenzimmer zu desinfizieren. (Foto: Signify)

UV-C-Lösungen von Signify emittieren einen Strahlungspeak bei 254 Nanometern, also nahe der Spitzenwellenlänge für eine keimdeaktivierende Wirkung, und eignen sich daher ideal zur Desinfektion von Luft, Oberflächen und Objekten.

In der Comenius-Schule wurden die Philips UV-C-Wandleuchten zur Desinfektion oberer Lufträume in einem Physikraum angebracht. Sie desinfizieren kontinuierlich die vorbeiströmende Luft ausschließlich im oberen Bereich des Raumes. Die Luftzirkulation im Raum stellt sicher, dass sich die desinfizierte Luft mit den unteren Luftschichten vermischt. Eine Studie von Innovative Bionanalyis bestätigte kürzlich die Wirksamkeit der UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume.

»Durch die permanente Raumdesinfektion wird das Wohl von Schülern und Lehrern nachhaltig geschützt. Das ist ein großer und wichtiger Schritt in Richtung Normalität des Schulablaufs«, freut sich Wiebke Schwarzweller, Bürgermeisterin der Stadt Zossen, über das Projekt.

UV-C-Wandleuchte im Einsatz (Foto: Signify)

Die Montage erfolgte durch die Energiequelle GmbH, einem Projektentwickler im Bereich Erneuerbarer Energien. Die zwei von den Projektpartnern kostenfrei zur Verfügung gestellten und installierten Geräte decken den gesamten Raum ab und sorgen dort kontinuierlich während des laufenden Schulbetriebs für gereinigte Luft. So wird auch zwischen den Unterrichtsstunden, wenn die verschiedenen Klassengruppen im Physikraum wechseln, eine Desinfektion sichergestellt. Die Leuchten arbeiten geräuschlos, sodass sie die Konzentration der Kinder während des Unterrichts nicht beeinträchtigen.

Sicherheit als oberstes Gebot

Höchste Priorität hatte für alle Projektpartner die Sicherheit der Kinder. Durch die Installationshöhe von 3,2 Metern ist in Kombination mit der Abschirmung und Optik der Leuchten sichergestellt, dass sich Schüler sowie Lehrkräfte auch während die Geräte in Betrieb sind im Raum aufhalten können.

Um eine weitere Schutzebene bereitzustellen, wurde zusätzlich zu diesen Aspekten eine Sicherheitsabschaltung für die Philips UV-C-Geräte eingebaut. Mittig unter der Leuchte ist jeweils ein Sensor mit Abschaltelektronik in einem sogenannten sabotagesicheren Gehäuse installiert. Durch Detektion des oberen Luftraums sorgt dieser dafür, dass sich die UV-C-Beleuchtung bei Bewegungen, bei Abdeckung oder Fehlfunktion des Sensors sowie bei festgestellter Sabotage oder Beschädigung an den Geräten automatisch abschaltet. Weitere Schutzelemente der Sicherheitsabschaltung sind ein Notausschalter direkt vor Ort sowie eine Zeitschaltuhr.

