Intensives Training, eindrucksvolle Live-Demos und Workshops in den Bereichen DIALux, Lighting und Smart Building stehen auch in diesem Jahr bei DIAL in Lüdenscheid auf dem Programm. Bei den Lichtexperten lernen die Teilnehmer völlig herstellerneutral, sowohl Licht optimal zu planen, zu bewerten und einzusetzen als auch intelligente Gebäude zu verstehen und zu automatisieren. Ein Schwerpunkt der Weiterbildungen liegt auf dem professionellen Umgang mit der kostenlosen Lichtplanungssoftware DIALux, aber es gibt auch Angebote zu vielen weiteren Themen, wie die demnächst anstehenden Termine zeigen:

17.02. – 18.02.2020 DIALux evo Basiskurs Innenbeleuchtung

18.02. – 19.06.2020 Fachplaner Gebäudeautomation (Lehrgang)

24.02. – 28.02.2020 KNX Grundkurs Projektierung und Inbetriebnahme

26.02. – 27.02.2020 Umstieg von DIALux 4 auf DIALux evo

18.03. – 19.03.2020 DIALux evo Basiskurs Innenbeleuchtung

23.03. – 27.03.2020 KNX Grundkurs Projektierung und Inbetriebnahme

24.03. – 26.03.2020 Basiskurs Licht / Sachkundiger für Beleuchtung

30.03. – 31.03.2020 Umstieg von DIALux 4 auf DIALux evo

20.04. – 24.04.2020 Fachplaner Licht

28.04. – 29.04.2020 DIALux evo Basiskurs Innenbeleuchtung

Über das Programm 2020 informiert eine Broschüre, die auf der DIAL-Website zum Download bereit steht:

www.dial.de/weiterbildung/alle-weiterbildungen