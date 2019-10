Unter dem Titel »Lichtmanagement im Retail – Wegweisende Technik und einfache Umsetzung« bietet Oktalite Lichttechnik am 24. Oktober 2019 in Köln im Auftrag der Trilux-Akademie erneut ein seit Jahren gut besuchtes Lichtseminar an. Mit diesem Angebot richtet sich das Unternehmen u.a. an Retailarchitekten, Shopdesigner, Ladenbauer, Lichtplaner, Ingenieurbüros und Elektroplaner aber auch Verantwortliche im Marketing und der Verkaufsförderung aus den Bereichen Food, Fashion, Shop und Automotive.

Der Teilnehmer erfährt, wie intelligente Lichtsteuerungen zu einem wichtigen Baustein in der Verkaufsförderung werden. Im Mix aus Vortrag und Workshop erwirbt man Grundlagenwissen rund um modernes Lichtmanagement und wird mit den Möglichkeiten der praktischen Planung und Umsetzung von Lichtmanagementsystemen vertraut gemacht.

Dieses Seminar ist von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen als Fortbildung anerkannt. Anmeldungen sind über die Internetseite der Trilux-Akademie möglich oder auch direkt bei Oktalite:

www.trilux-akademie.de | www.oktalite.com