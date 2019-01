Das vom Fachgebiet Lichttechnik der TU Darmstadt organisierte Weiterbildungsseminar »HCL-Beleuchtung und Smart Lighting« will den Teilnehmern zwei wichtige Trendthemen der Lichtbranche in strukturierter Art und Weise näher bringen. Ziel ist es, Fachwissen anhand einer ausgewogenen Mischung aus Theorie und Praxis zu vermitteln. Die Referenten erörtern deshalb viele anschauliche Beispiele und setzen auf zahlreiche Hands-on-Demonstrationen in den Laborräumen des Fachgebiets Lichttechnik.

Das Seminar wendet sich an Leuchtenentwickler, Lichttechniker, Lichtplaner, Architekten, Lichtingenieure, Produktmanager der Lichtindustrie und des Handels, Entwickler von Innenraumbeleuchtung für KfZ, Flugzeuge und Schiffe, Arbeitsmediziner und alle weiteren Interessierten.

Ausführliche Informationen und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter:

www.lichttechnik.tu-darmstadt.de