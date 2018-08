Ing. Andreas Danler von der Lichtakademie Bartenbach, Aldrans, und Dr.-Ing. Stefan Schrammel, Architekt, Augsburg, führen am 9. November 2018 an der Bayerischen Architektenkammer gemeinsam das Seminar »Farbe und Licht in der Architektur« durch.

Die Veranstaltung erklärt vertiefend den Zusammenhang zwischen Licht und Farbgestaltung im Innenraum und zeigt auf, wie Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der Nutzer mit der geeigneten Symbiose zwischen Licht und Raum gezielt gefördert werden. Diesbezügliche Zusammenhänge werden im Seminar mit Bezugnahme auf aktuelle, wahrnehmungspsychologische Studien und anhand von Modell- und Projektbeispielen aufgezeigt. Begrifflichkeiten zum Thema »Licht und Farbe« werden grundlegend erläutert.

Folgende Themen stehen auf der Agenda:

Grundsätzliche Seherfahrungen | Farbe und Materialeigenschaft | Farbe und Ort | Manipulation mit Farbe | Wirkung von Oberflächen unter Licht | Kombination von Licht und Oberflächen | Auswirkungen auf Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit

Veranstaltungsort ist das Haus der Architektur in München. Anmeldungen sind möglich unter:

www.byak.deveranstaltungen