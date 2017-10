ABB Kaufel veranstaltet am 15. und 16. November 2017 in Leipzig das Seminar »SiLi – Es bleibe Licht –Neues rund um die Sicherheitsbeleuchtung, Notlichtberechnung und aktuelles Recht für Elektroplaner«. Die am ersten Tag von 15:00 bis 18:00 Uhr und am zweiten Tag von 08:00 bis 12:00 Uhr dauernde Veranstaltung vermittelt wichtige Neuerungen zu den Normen in der Sicherheitsbeleuchtung. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer praktische Anwendungstipps an der vor Ort ausgestellten Anlage »viaFlex« von ABB Kaufel. Zudem werden rechtliche Fragen beleuchtet, z. B. zu Bestandsschutz und Haftung, verbunden mit Praxistipps und aktuellen Urteilen. Als ausgewiesene Expertin wird u. a. Annett Süß, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht refrieren. Informationen und Anmeldungen unter:

http://new.abb.com | E-Mail: kaufel.marketing@tnb.com