Das Fachgebiet Lichttechnik veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein Freunde des Fachgebiets Lichttechnik am 24. und 25. Juni 2020 wieder ein Seminar »Grundlagen der Lichttechnik«. Das zweitägige Seminar befasst sich mit theoretischen und praktischen Übungen zu lichttechnischen Größen und Einheiten und deren Messverfahren. Um Lichttechnik als Ingenieurswissenschaft betreiben zu können, ist es zudem nötig, ein Verständnis für die visuelle Wahrnehmung zu entwickeln. Auch dieser Aspekt wird in diesem Seminar vertieft.

Neben aktuellen Fragestellungen aus der Lichttechnik werden u.a. folgende Themenschwerpunkte behandelt:

Aufbau des Auges

Definition lichttechnischer Größen

Photometrie

Physiologie und Blendung

Farbmetrik

Human Centric Lighting

Die Inhalte des Seminars werden in Vorlesungen und in praktischen Übungen vermittelt. In den Übungen führen die Teilnehmer in kleinen Gruppen Messungen im Labor durch. Dabei steht auch eine kritische Fehlerbetrachtung im Mittelpunkt. Während des gesamten Seminars haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen aus ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich zu stellen und mit den Experten zu diskutieren. Die Inhalte des Seminars werden dynamisch auf die Interessen der Teilnehmer ausgerichtet. Es werden keine speziellen Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Ausführliche Informationen zum Seminar gibt es auf der Website:

www.lichttechnik.tu-darmstadt.de