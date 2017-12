Seit vielen Jahren arbeiten die LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG und Riva GmbH Lighting mit Sitz in Backnang in der Nähe von Stuttgart Hand in Hand unter dem Dach der RIVA Holding als Hersteller und Vertriebsgesellschaft für hochwertige LED-Industriebeleuchtung. Ab dem 1. Januar 2018 wird es nur noch ein Unternehmen geben: die LIGHTS 4 Europe GmbH & Co.. KG. Mit diesem Zusammenschluss bündeln die beiden Tochtergesellschaften zehn Jahre Erfahrung in Produktion, Entwicklung und im Vertrieb. Die Ansprechpartner für Kunden, vereinbarte Konditionen und Lieferzeiten sowie Artikelbezeichnungen und -nummern bleiben unverändert.

www.lights.de