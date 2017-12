Das »LED-Forum 2018 – Human Centric Lighting in der Praxis« am 30. Januar 2018 in Basel widmet sich in vier parallelen Tracks den Themen Lichtplanung, Lichttechnik & IoT, Straßen- & Aussenbeleuchtung sowie Herausforderungen für den Elektroplaner & den Elektroinstallateur. In einer begleitenden Ausstellung präsentieren sich wichtige Unternehmen der Branche. Zudem wird es ein Sponsored Lunchsymposia geben.

Das LED-Forum begleitet seit der ersten Stunde den rasanten Siegeszug der LED-Technologie und geht 2018 im Congress Center Basel in die achte Runde.

Kontakt

Administration: Mirjam Tschopp, Tel. +41 44 956 12 83, mirjam.tschopp@electrosuisse.ch

Fachverantwortung: Patrick Collet, Tel. +41 44 956 11 54, patrick.collet@electrosuisse.ch

www.electrosuisse.ch

Merken