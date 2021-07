Zum dritten Mal in Folge hat Schukat electronic den »Best Authorized Distributor«-Award des Lighting-Herstellers SELF electronics erhalten. Die Auszeichnung bewertet die herausragende Performance des Distributors hinsichtlich Wachstum, Umsatz und technischem Kundensupport im vergangenen Geschäftsjahr 2020.

Trotz der Schwierigkeiten und Herausforderungen während der Corona-Pandemie in 2020 konnte Schukat seinen Umsatz mit den LED-Stromversorgungen von SELF electronics nochmals deutlich steigern. Einen besonders erfolgreichen Vertrieb verbuchte der Distributor mit den extraflachen Metall- und Kunststoffnetzteilen von nur 17 und 22mm Bauhöhe im Leistungsbereich 6 bis 100W bzw. 250W. Diese zeichnen sich im Vergleich zum Mitbewerb durch sehr gute technische Daten wie eine hohe Effizienz, lange Betriebserwartung und die ENEC-Zertifizierung aus. Auch die Triac-dimmbaren Konstantspannungs- und Konstantstromnetzteile sowie die kompakten CC-Netzteile mit und ohne Dali2- bzw. 1-10V-Schnittstelle waren sehr gefragt.

Auf die langjährige vertrauensvolle Geschäftsbeziehung mit dem Hersteller setzt Schukat auch in Zukunft. »Bereits seit fünf Jahren übernehmen wir den Vertrieb der Stromversorgungsprodukte für Self in ganz Europa, dabei ist unser Vertriebsprogramm über die Jahre von wenigen Artikeln auf deutlich über 100 Produkte stets gewachsen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen bezüglich der Self-Produkte haben wir unser Portfolio kürzlich nochmals erweitert«, berichtet Frank Stocker, Field Application Engineer Power Supplies bei Schukat electronic.

Neu aufgenommen hat Schukat die dimmbaren ultraflachen 150- und 200W-Netzteile mit Dali2-Schnittstelle sowie die runden Konstantstromnetzteile mit und ohne Dali2-Schnittstelle von SELF mit einem Durchmesser von 64 bzw. 75,5mm.

