Dr. Jacob C. Tarn hat die Mitglieder des Ledvance-Aufsichtsrats über seine Entscheidung informiert, aus persönlichen Gründen als CEO von Ledvance zurückzutreten. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem neuen CEO bereits gestartet. Bis die Position neu besetzt ist, werden die Verantwortungsbereiche von Dr. Tarn gemeinschaftlich von den zwei Geschäftsführern Erol Kirilmaz, Chief Sales and Marketing Officer, und Tim Yun Chen, Chief Financial Officer, übernommen.

Lawrence Lin, Vorsitzender des LEDVANCE Aufsichtsrates kommentierte: »Ledvance hat große Fortschritte gemacht auf seinem Weg zu einem global führenden LED-Beleuchtungsunternehmen. Erol Kirilmaz, Tim Yun Chen und das gesamte Management-Team werden dafür sorgen, dass das Tagesgeschäft nahtlos weitergeführt wird.«

www.ledvance.de