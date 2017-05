Zum 22. Mai 2017 hat Lumileds Steve Barlow zum Senior Vice President seiner Beleuchtungssparte ernannt. Steve Barlow war zuvor bei Cree als Senior Vice President Vertrieb und Geschäftsentwicklung tätig und in der Lichtsparte für Produkte, Vertriebskanäle und Umsatzwachstum verantwortlich.

Barlow hat über 25 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung in der Halbleiter- und LED-Beleuchtungsindustrie. Für ihn ist es eine Rückkehr zu Lumileds, denn er hatte ab 2003 bereits bei der Philips-Tochter gearbeitet und den Geschäftsbereich LED-Beleuchtung mit aufgebaut. »Wir sind froh, Steve wieder zurück zu haben«, erklärt Mark Adams, CEO von Lumileds. »Er leistet eine herausragend erfolgreiche Arbeit in der LED-Lichtbranche und beweist dabei Führungsqualitäten, entscheidet mit technologischer Weitsicht und etabliert wertvolle, stabile Kundenbeziehungen.«

