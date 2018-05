Die Lighting Days in Lyon werden 2019 mit neuem Termin und an neuem Ort stattfinden. Die Messe wird jetzt von der GL events Group veranstaltet, und zwar vom 13. bis 15. Februar 2019 auf dem Messegelände Eurexpo in Lyon.

Die Lighting Days finden parallel zur BePOSITIVE statt, einer Messe die sich den Themen Energie und digitale Transformation widmet. In zahlreichen Bereichen werden sich die beiden Events bestens ergänzen, dazu zählen Trends wie das Internet of Things, Energieeffizienz, Smart City und Smart Buildings. Messebesucher aus den Behörden, Planer, Installateure und Händler werden von der Gleichzeitigkeit der Lighting Days und BePOSITIVE profitieren.

Die Lighting Days wurden von und für Lichtprofis konzipiert. Im Jahr 2017 fanden unter dem Dach der Messe mit dem Forum LumiVille, der Full LED Expo und dem ForumLED Europe drei der bedeutendsten Veranstaltungen der Lichtbranche in Frankreich statt. 147 Aussteller und Marken präsentierten ihre Neuheiten für 2.285 Besucher. Das ForumLED Europe, ein internationaler Kongress für LED-Technologie, wird auch während der Lighting Days 2019 stattfinden.

http://lighting-days.com