Komplexe Themen fordern umfassendes Fachwissen – das gilt auch für die Welt des Lichts. Im Rahmen der beiden Seminarreihen »DIN-Geprüfter Lichttechniker Innenbeleuchtung« und »DIN-Geprüfter Lichttechniker Außenbeleuchtung« werden sowohl Grundlagen der Licht- und Elektrotechnik als auch die effiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Planung, Beurteilung und Errichtung von Beleuchtungsanlagen sowie deren Betrieb und Instandhaltung vermittelt. Als weitere Inhalte stehen Trend-Themen wie Human Centric Lighting und Konnektivität auf dem Lehrplan..

Mit der Qualifizierung zum DIN-Geprüften Lichttechniker bleiben Lichtfachleute up to date und heben sich mit einem neutralen Abschluss vom Wettbewerb ab. Auch in der kommenden Saison bereitet die Trilux Akademie wieder auf die Zertifizierungsprüfung bei DIN CERTCO vor. Der Komplettlehrgang findet vom 9. Oktober 2017 bis zum 12. Dezember 2017 statt und vermittelt in 14 Tagesseminaren und zusätzlichen Webinar-Terminen praxisorientiertes Wissen.

Weitere Informationen zum Lehrgang gibt es unter: www.trilux-akademie.com/de