Geht es um das Thema Licht, so ist Dennis Köhler voll und ganz in seinem Element. Das zeigt sich in seinem großen Engagement für gute Lichtqualität in den Städten und gegen Lichtverschmutzung. Mit dem Lichtforum NRW veranstaltet er Tagungen, Workshops und Weiterbildungslehrgänge. Außerdem arbeitet er an Forschungsprojekten mit, veröffentlicht Artikel, ist Herausgeber von Büchern und organisiert die Lichtwoche Sauerland. Im Interview mit Chefredakteur Emre Onur erfahren wir mehr über seine vielseitigen Aktivitäten und den zunehmenden Fachkräftemangel in der Lichtbranche.