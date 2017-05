Wer sich über Innovationen und Trends der Lichtbranche informieren möchte, findet im neuen »Lux Select Planer für Licht 2017« einen kompakten Überblick aktueller Leuchten- und Lichtsysteme. Auf über 120 Seiten bietet das Lichtkompendium Produktinformationen verschiedener Hersteller. Die Beschreibung beinhaltet sowohl allgemeine Informationen zum Produkt und seiner Anwendung als auch konkrete Angaben zu Materialien und Abmessungen sowie zur technischen Ausstattung.

In Ergänzung zum Produktteil stehen beispielhafte Projektlösungen aus den Bereichen Büro/Kommunikation, Verkauf/Präsentation, Gesundheit/Pflege, Kunst/Kultur, Außenraum, Hotel/Gastronomie, Öffentliche Bauten sowie Lichtmanagement. Informationen zum Deutschen Lichtdesign-Preis und den Seminaren der Trilux Akademie sowie Portraits der Hersteller und ein Gespräch mit der Lichtplanerin Ulrike Brandi runden den Inhalt ab.

Last but not least bietet Lux Select auch einen unkomplizierten Katalogservice, der die neuen Leuchtenprogramme mit Detailinformationen der Hersteller kostenfrei liefert.

Der »Lux Select Planer für Licht 2017« kann kostenfrei angefordert werden unter:

www.lux-select.de