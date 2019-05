Am 16. Mai wurden im Rahmen einer Gala in der Historischen Stadthalle Wuppertal die Gewinner des Deutschen Lichtdesign-Preises 2019 bekannt gegeben. Es wurden elf Preise für Lichtplanungsprojekte in verschiedenen Kategorien und fünf Sonderpreise vergeben:

In der Kategorie Büro/Verwaltung hat das Büro arens faulhaber mit dem Projekt Rewe Digital Köln gewonnen.

In der Kategorie Kulturbauten hat das Büro arens faulhaber mit dem Projekt Kirche St. Peter und Paul, Erzbischöfliches Priesterseminar Paderborn gewonnen.

In der Kategorie Öffentliche Bereiche/Innenraum hat die Lumen3 GbR mit dem Projekt Merck Innovation Center gewonnen.

In der Kategorie Öffentliche Bereiche/Außenbeleuchtung hat die Reflexion AG mit dem Projekt Gleisquerung Winterthur gewonnen.

In der Kategorie Außenbeleuchtung/Inszenierung hat das Büro schlaich bergermann partner mit dem Projekt Brücken für den Stadteingang in Riedlingen gewonnen.

In der Kategorie Museen hat das Büro realities united mit dem Projekt Futurium Berlin gewonnen.

In der Kategorie Shopbeleuchtung hat die Lichtkompetenz GmbH mit dem Projekt Dallmayr München gewonnen.

In der Kategorie Bildung hat das Büro arens faulhaber mit dem Projekt Klarissenkirche Köln gewonnen.

In der Kategorie Hotel und Gastronomie hat das Büro jack be nimble mit dem Projekt Betriebskantine Arnsberg gewonnen.

In der Kategorie Lichtkunst haben Westermann Kulturprojekte und Hartung/Trenz GbR mit der Installation Dona Nobis Pacem am Kölner Dom gewonnen.

In der Kategorie Internationales Projekt hat die Arup Deutschland GmbH mit dem Projekt Amorepacific Headquarters Seoul gewonnen.

Auch ein Nachwuchspreis wurde in diesem Jahr wieder vergeben. Er ging an Sarah Textor Lichtdesign aus Buchholz. Das junge Büro überzeugte mit dem Beleuchtungskonzept der Palottiner- und Pfarrkirche Sankt Marien in Limburg.

Einen Jurypreis Tageslichtkonzept ging für das projekt Grundschule Klenze an Peter Andres Beratende Ingenieure.

Den Sonderpreis der Jury erhielt das österreichische Büro podpod Design für die Beleuchtung des Wiener Stephansdoms.

Johannes Dinnebier, einer der wesentlichen Pioniere der Lichtplanung in Deutschland, dessen Unternehmen heute auf Schloss Lüntenbeck, Wuppertal, und an weiteren Standorten in zweiter Generation fortgeführt wird, erhielt den Ehrenpreis für sein Lebenswerk.

Und Lichtdesigner des Jahres wurde schließlich das Büro arens faulhaber aus Köln. Corinna Arens und Dorette Faulhaber konnten die unabhängige sechsköpfige Jury von der Preiswürdigkeit ihrer Schaffenskraft überzeugen.

www.lichtdesign-preis.de