Die Velux Gruppe hat die Gewinner des International Velux Award 2018 für Studierende der Architektur gekürt. Gewonnen haben die Projekte »Light Forms Juggler« von Anastasia Maslova und »Road to Light« von Yuhan Luo, Di Lan, Yuan Liu und Yusong Liu.

Sonnenlicht als formgebendes Element

Anastasia Maslova von der Kasaner Föderalen Universität für Architektur und Bauwesen in Russland ist mit »Light Forms Juggler« die Gewinnerin in der Kategorie »Daylight in Buildings«. »Das Projekt zeichnet sich durch die rigorose Erforschung von Tageslicht in Gebäuden im urbanen Maßstab aus«, war sich die Jury einig. »Es zeigt eine starke architektonische Denkweise und stellt eine Vielzahl interessanter Fragen.« Das Projekt lädt ein, die Architektur unter einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten. Heutzutage stellt mangelnde Beleuchtung in Gebäuden ein großes Problem dar. Gleichzeitig gibt es um uns herum so viel Sonnenlicht. Wie gestalten wir also die Form unserer Gebäude, um ein Maximum an Tageslicht einzufangen? Das Projekt schlägt vor, die Form von Gebäuden und ihrer Öffnungen zu verändern. Es analysiert verschiedene alternative Formen, um das potenzielle Eindringen von Tageslicht zu maximieren und untersucht dabei auch die von Gebäuden geworfenen Schatten.

Mit Licht den Weg ebnen

Als weltweiter Gewinner in der Kategorie »Daylight Investigations« hat sich das Projekt »Road to Light« von Studierenden der chinesischen Tianjin-Universität durchgesetzt. Das Team schlägt vor, eine geringe Anzahl günstiger Fluorite entlang von Wegen anzubringen. Die hellen Farben der Steine leuchten bei Nacht mehrere Stunden lang, wenn sie bei Tageslicht »aufgeladen« wurden. »Diese einfache Lösung kann die langen Schulwege von Kindern in abgelegenen ländlichen Gebieten sicherer machen«, befand die Jury. In fast allen chinesischen Provinzen gibt es Fluoritminen und die Grobverarbeitung der unbearbeiteten Steine in Form von Gehwegmaterial macht sie für ärmere ländliche Gegenden wirtschaftlich realisierbar.

Das übergeordnete Thema des International VELUX Award 2018 für Studierende der Architektur war das »Light of Tomorrow«. Der 2004 ins Leben gerufene und alle zwei Jahre stattfindende Wettbewerb will angehende Architekten zu kreativen Forschungen in den Bereichen Tageslicht in Gebäuden und Tageslichtforschung anregen, um dadurch einen Blick in die Zukunft der Nutzung von Tageslicht im baulichen Umfeld zu wagen.

iva.velux.com