Regiolux hat auch in diesem Jahr ein zielgruppengerechtes Seminarprogramm aufgelegt, das Fachleuten dabei hilft, mit der schnellen Entwicklung bei Lichttechnik und Lichtplanung Schritt zu halten. Die Digitalisierung des Lichts, die stetige Verbesserung der Lichtqualität – orientiert am natürlichen Tageslicht – bis hin zu Effizienz und Lichtmanagement stellen neue Herausforderungen dar. Die Regiolux-Fachleute vermitteln in den Seminaren Praxiswissen für anwendungs- und kundengerechte Beratung.

Folgende Termine gibt es im ersten Halbjahr 2020:

26.03.2020 DALI-Grundlagen, für Fachkräfte in der Beleuchtungstechnik und Elektroinstallation

01.04.2020 Seminar für Großhandelspartner, für Mitarbeiter von Elektrogroßhandlungen

02.04.2020 Fachseminar Beleuchtungsplanung Relux 1

22.04.2020 Seminar Fachplaner Licht, für Elektroplaner, Architekten, Mitarbeiter von Bauämtern u.a.

23.04.2020 Fachseminar Beleuchtungsplanung Relux 2

06.05.2020 Licht in der vernetzten Welt, für Fachplaner, Fachhandwerker, Lichtspezialisten, Fachleute für Gebäudeautomation

13.05.2020 DALI-Workshop Konfektionierte Systeme

Weitere Termine, Informationen und Anmeldung unter:

www.regiolux.de