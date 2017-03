Das 280-seitige »DC/DC Book of Knowledge« von Recom enthält eine detaillierte Einführung in die verschiedenen Topologien für DC/DC-Wandler, Rückkopplungsschleifen (analog und digital), Prüfung und Messung, Schutz, Filterung, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Konstantstromquellen und DC/DC-Anwendungen. Es wendet sich an Ingenieure, Konstrukteure und Studenten und enthält viele praktische Tipps und Ausführungsbeispiele. Die dritte Ausgabe ist um ein zusätzliches Kapitel zur Magnetik erweitert worden.

Seit der Erstveröffentlichung im Dezember 2014 wurden weltweit über 15.000 Exemplare des DC/DC-Lexikons verbreitet. Die Printversion kann bei Digi-Key gekauft werden. Kostenlose PDF-Versionen gibt es auf Englisch, Deutsch, Chinesisch und Japanisch unter www.recom-power.com/bok.