EnOcean, Spezialist für Energy Harvesting, hat Dr. Peter Klein zum Chief Financial Officer berufen. In dieser Position wird er zusammen mit Andreas Schneider, CEO, ab sofort das Geschäft von EnOcean gemäß der langfristigen Wachstumsstrategie im self-powered IoT für die Kernmärkte Gebäudeautomation, Smart Home, Industrieautomation und LED-Lichtsteuerung strategisch weiter ausbauen.

Dr. Peter Klein, CFO von EnOcean, wird das Unternehmen mit CEO Andreas Schneider strategisch weiterentwickeln. (Foto: EnOcean)

Dr. Peter Klein verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als CFO und General Counsel in Tech-Unternehmen, wo er strategische Wachstumsprojekte sowie Projekte rund um nationale und internationale M&A-Transaktionen geleitet hat. Seine Expertise reicht von der Leitung von KPI-getriebenen High Performance Teams über ein umfangreiches Know-how in M&A und Unternehmensentwicklung bis hin zu einem breiten Verständnis von Finanz- und Rechtskonzepten.

Vor seinem Eintritt bei EnOcean war Dr. Peter Klein CFO der thinkstep AG, wo er das Unternehmen durch einen erfolgreichen Turnaround in einen profitablen Exit führte. Dr. Peter Klein hat Finance und Recht an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Koblenz und der Kellogg School of Management in Chicago studiert.

»Ich freue mich sehr, gemeinsam mit unserem neuen CFO Dr. Peter Klein die EnOcean-Gruppe weltweit strategisch weiterzuentwickeln«, so Andreas Schneider. »Dr. Klein ergänzt unser Team perfekt und bringt mit seiner Erfahrung im Nachhaltigkeitsbereich die richtige DNA mit, EnOcean für die spannenden, aktuell durch die Klimadiskussionen und die weltweite Corona-Pandemie entstehenden Geschäftsopportunities mit self-powered IoT-Lösungen nachhaltig aufzustellen.«

Dr. Peter Klein dazu: »Ich sehe diesen neuen Schritt als tolle Möglichkeit, meine Expertise im Rechts- und Finanzwesen in die Gesellschaft einzubringen und diese weiter auf ihr Wachstum vorzubereiten. Aus meiner Sicht ist EnOcean perfekt positioniert, um die aktuellen Megatrends IoT und Nachhaltigkeit erfolgreich zu bedienen.«

