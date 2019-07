Neugestaltung und Erweiterung

Zwischen Rotterdam und dem Fährhafen Hoek van Holland liegt Maasdijk. Umgeben von Viehweiden und Gewächshäusern hat der Ort seinen kleinstädtischen Charakter bewahrt. Man kauft gern beim lokalen Bäcker, und das ist hier schon seit 1923 die Bakkerij Vreugdenhil – ein Familienbetrieb mit heute rund 20 Mitarbeitern. Dabei reichen die Ambitionen der Betreiberfamilie weit über ihren Standort hinaus, allerdings nach der Devise »Qualität vor Quantität«: Im Jahr 2016 errang die Bäckerei den Titel der »besten Bäckerei der Niederlande« – ein Anspruch, dem nach einer umfassenden Neugestaltung und Erweiterung jetzt auch das Ladenlokal gerecht wird. Der neue Anbau fügt sich äußerlich mit spitzem Giebel und Ziegelfassade harmonisch ins Ortsbild. Innen überrascht er mit einem großzügigen Raumeindruck und einem Storedesign, das Traditionen kreativ interpretiert.

Licht aus einer Hand

In der äußerst klar gestalteten und hochwertig ausgeführten Ladenarchitektur dominieren naturfarbenes Holz und weiß verputzte Wände als Oberflächen. Daher spielt die effektvolle, sorgfältig auf Raum und Waren abgestimmte Beleuchtung eine tragende Rolle. Bäro beriet die Bauherren und die Innenarchitekten bei der Lichtplanung und lieferte die gesamte Beleuchtungstechnik als stimmiges Gesamtpaket aus einer Hand: von den Stromschienen über Auf- und Einbaustrahler bis zur dekorativen Beleuchtung. Das Resultat überzeugt mit hoher Aufenthaltsqualität für die Kunden und ansprechender, verkaufsfördernder Präsentation der Bäckerei- und Konditoreiprodukte.

Mit dem Büro King Kongs aus Eindhoven brachte Bauherr Chris Vreugdenhil bewusst ein Designteam ins Spiel, das zwar noch keine Bäckerei gestaltet hatte, aber viel Erfahrung mit Restaurants und Hotels mitbrachte – denn das Interieur sollte trotz der auf 250 m2 gestiegenen Verkaufsfläche seine intime Atmosphäre bewahren und zugleich einzigartig und jenseits gewohnter Standards sein. Das Interieurkonzept gliedert den Verkaufsraum in unterschiedliche Abteilungen, dabei bleiben seine Offenheit sowie die Sichtverbindungen bis hinein in die Produktionsräume erhalten. Bedingt durch die dörfliche Lage richtet sich die gesamte Gestaltung weniger an Laufkundschaft als an Kunden, die gezielt anreisen und auch größere Einkäufe tätigen.

Ein unprätentiöser Rahmen

Das Design der neuen Bäckerei spiegelt Werte wie Qualität und Ehrlichkeit wider. Unprätentiöse Materialien wurden von lokalen Handwerkern tadellos verarbeitet, die Formen sind geometrisch und schlicht, die Farbtöne natürlich: Helle und dunkle Hölzer, ein hellgrauer Werksteinboden mit einem nostalgischen Fliesenband vor den Theken. Der luftige Raumeindruck in der neuen Bäckerei entsteht vor allem durch den hohen, offenen Dachstuhl, dessen sichtbares Gebälk einen rustikalen Akzent setzt. Damit kontrastieren die weiß verputzten Wände, die den Verkaufsraum gliedern. Einbauten aus Holzlamellen erzeugen darin Inseln mit intimerer Atmosphäre für den Bistrobereich und einzelne Warenangebote – ein schlicht gestalteter Rahmen, der die appetitlichen Back- und Konditoreiwaren umso attraktiver wirken lässt.

Differenzierte Lichtfarben

Bäro entwickelte dazu ein passendes Beleuchtungskonzept, das den Raum durch deutlich zoniertes Licht gliedert. Außerdem wurden die Lichtfarben auf die verschiedenen Warengruppen und Nutzungen abgestimmt: So werden frisches Brot und Backwaren in den Regalen, Theken und Auslagen der entsprechenden Abteilung mit der speziellen, spektral abgestimmten LED-Lichtfarbe GoldenBread beleuchtet – sie betont die Gold- und Brauntöne dieser Produkte.

Auf der restlichen Fläche verwendeten die Planer die Lichtfarbe 927, ein Warmweiß mit hervorragender Farbwiedergabe, das angenehme Stimmung schafft und zum Verweilen einlädt. Als Leuchten kommen Richtstrahler und Wandfluter der neuen Einbauleuchtenserie »CX« sowie Stromschienenstrahler der Serie »XR« zum Einsatz. Dank des Bäro-Produktsystems, bei dem identische Lichtfarben oder Ausstrahlcharakteristiken serienübergreifend erhältlich sind, konnten die Planer ihren Ansatz trotz unterschiedlicher Montagesituationen durchgängig umsetzen.

Das Design der Strahler der »XR«-Serie fügt sich ebenso nahtlos in das Store-Konzept wie die dekorativen Glaskolben-Pendelleuchten, die Bäro für das Projekt spezifiziert und passend zugeliefert hat. Zugleich führt die Kombination aus effizienter LED-Technik und wohlüberlegter Platzierung der Lichtpunkte zu Anschlusswerten, die dauerhaft günstige Betriebskosten gewährleisten.

Weitere Informationen:

Bauherr: Christiaan Vreugdenhil, Bakkerij Vreugdenhil, Maasdijk (NL), www.bakkerijvreugdenhil.nl

Architekten: Martijn Gosen, King Kongs, Eindhoven (NL), http://kingkongs.com/

Ladenbau: Staalduinen Interieurs, Maasdijk (NL), www.maatwerkinterieurs.com

Fertigstellung: August 2018

Leuchten: Bäro, Leichlingen (D), www.baero.com