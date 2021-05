Jörg Traum, Geschäftsführer bei Emtron electronic, und Tiger Li, Geschäftsführer bei Mornsun Power, haben im April einer Vertriebspartnerschaft für die gesamte Mornsun-Produktpalette durch Emtron electronic zugestimmt. Damit bekommt Emtron wieder einen »alten Bekannten« ins Haus, denn ein Teil des Mornsun-Sortiments wurde bereits vor Jahren von Emtron vertrieben.

Die Geschäftsführer Jörg Traum (links, Emtron electronic) und Tiger Li (Mornsun Power) haben eine Vertriebspartnerschaft für die gesamte Mornsun-Produktpalette durch Emtron electronic vereinbart. (Foto: Emtron electronic)

Die Vereinbarung zum Vertrieb der Produktpalette wie AC/DC-Wandler, DC/DC-Konverter, nichtisolierte Schaltregler sowie IGBT- und LED-Treiber, betrifft die gesamte D-A-CH-Region. Der chinesische Hersteller Mornsun zählt zu den größten Stromversorgungsherstellern der Welt mit einer großen Entwicklungsabteilung und hunderten von Patenten. Mit dem Anspruch, Kunden nicht nur mit qualitativ hochwertigen Produkten, sondern auch mit exzellentem Service zu überzeugen, liegen beide Unternehmen auf einer Wellenlänge. Emtron sieht sich als Beratungs- und Lösungsanbieter für den wachsenden innovativen Stromversorgungsbedarf bei technisch anspruchsvoller Aufgabenstellung. Für jeden spezifischen Anwendungsfall kann das Unternehmen durch seine technischen Berater exakt das tatsächlich passende Produkt anbieten. »Mornsun bietet mit seinen Schwerpunktbranchen wie Bahn, Smart-Grids, Automotive, Medizin und Photovoltaik sinnvoll und praktikable Lösungen an. Insofern kann das Stromversorgungs-Portfolio unser bisheriges Produktangebot ideal in Schwerpunkten ergänzen«, so Jörg Traum, GF Emtron.

www.emtron.de | www.mornsun-power.de