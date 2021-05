Große, aus farbigem Papier kunstvoll in Origami-Technik gefaltete Tiere scheinen sich im Mailänder Showroom von Foscarini zwischen Leuchten-Ikonen zu bewegen. Die von Ferruccio Laviani für Foscarini entworfene Installation ist inspiriert vom Nationalmuseum für Naturgeschichte in Paris und will mit einer poetischhumoristischen Interpretation die Entwicklungsgeschichte des Lichts aufzeigen. Die Botschaft: Bleibt optimistisch!

Die große Galerie de l’Évolution im Muséum National d’Histoire Naturelle in Paris hat Laviani zu seiner neuesten Installation für Foscarini Spazio Monforte inspiriert. Dafür verwandelte er verschiedene Tierarten auf humoristische Weise in große Origami-Figuren aus Papier. Sie bewegen sich als Gruppe in eine Richtung, die für ihn den Horizont einer positiven Zukunft darstellt.

»Ich habe Fauna und Design miteinander interagieren lassen, um die verschiedenen Interpretationen von Licht und eine Art ‚darwinistische‘ Evolution des Designs von Foscarini darzustellen«, erklärt er. In einer friedlichen Karawane ziehen nun Giraffe, Nashorn, Strauß, Flamingo, Gürteltier, Gazelle, Ibis und Wiedehopf durch Ausstellungsraum und Schaufenster.

www.foscarini.com/de