Trotz großen Zuspruchs und dem Maßnahmenpaket #B-SAFE4business zur Corona-konformen Durchführung der Orgatec hat die Koelnmesse nach einer Neubewertung der Gesamtsituation entschieden, den Absagen und Wünschen einer Vielzahl von Ausstellern und Fachbesuchern der Branche zu entsprechen und die ORGATEC 2020 nicht durchzuführen.

Blick nach vorn gerichtet

Die Macher der Leitmesse für moderne Arbeitswelten wollen sich von diesem Rückschlag jedoch nicht entmutigen lassen und richten ihren Blick direkt wieder nach vorn. Gemeinsam mit allen Messebeteiligten der Branche sucht die Koelnmesse jetzt nach Lösungen, um die Themen der Orgatec in den kommenden Monaten auf einer internationalen Ebene zu präsentieren.

So werden gemeinsam mit der Industrie Möglichkeiten gesucht, im Rahmen des Einrichtungsportfolios der Koelnmesse wie der imm cologne (18. bis 24. Januar 2021), die mit Partnern aus der Branche entwickelten Formate wie Inspired Collaborations, den FRAME-Architekturkongress oder die mit der AIT entwickelte Fläche Architektur+ Office möglichst zeitnah in einer neuen Form zu realisieren. Die nächste reguläre Orgatec findet dann vom 25. bis 29. Oktober 2022 in gewohnter Größe und Internationalität in Köln statt.

