Vom 12. bis 15. März 2020 wird zum zehnten Mal die Luninale – Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung in Frankfurt und Offenbach stattfinden. Bis einschließlich 1. September 2019 sind Künstler und Kreative eingeladen, ihre Ideen und Konzepte für die Festivalkategorie CURATED einzureichen. Die Deadline für die Programmbereiche STUDY, COMMUNITY und BETTER CITY endet am 3. November 2019.

Die Messe Frankfurt, die das Festival 2002 ins Leben gerufen hat, zählt traditionell zu den wichtigsten Unterstützern der Luminale. Durch ihren kontinuierlichen Support kann die Arbeit des Projektbüros sichergestellt werden. Zum wiederholten Mal beteiligt sich auch die Stadt Frankfurt an der Luminale. Das Hauptamt und Stadtmarketing sowie die Tourismus+Congress GmbH stellen die Inszenierung des Römerbergs sicher, die auch 2020 wieder zum Festival-Highlight werden soll. Schirmherr der Luminale ist, wie bereits 2018, der amtierende Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann.

Der Themenschwerpunkt der Luminale 2020 lautet »Digital Romantic«. Das Motto ist nicht verbindlich, sondern versteht sich eher als Inspiration. In 2020, dem Jahr der Eröffnung des Deutschen Romantik-Museum in Frankfurt am Main, begibt sich die Luminale auf die Suche nach Verbindungen zwischen der Epoche der Romantik und der gegenwärtigen digitalen Revolution.

Ausführliche Informationen zu Planungen und Projekteinreichungen gibt es unter:

www.luminale-frankfurt.de