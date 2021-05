Am 11. Mai 2021 findet von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr ein Online-Seminar der Reihe DeLIGHTed Talks statt zum Thema »Good Light – Good Life«. In dem kostenlosen Webinar sprechen vier Referenten darüber, wie eine gute Innenbeleuchtung zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen kann. Organisiert wird die auf Englisch gehaltene Online-Veranstaltung von der Good Light Group, der Society for Light Treatment and Biological Rhythms (SLTBR), der International Association of Lighting Designers (IALD), and Luger Research (LR).

Relevanz von Tageslicht für den Menschen | DLA

Dr. Mirjam Münch

Zentrum für Public Health Forschung, Massey Universität Wellington, Neuseeland

Die heilende Wirkung von Lichttherapie in Kombination mit Lifestyle-Ratschlägen bei affektiven Störungen | SLTBR

Lisette ROPS

Psychiaterin bei GGze, Niederlande

Fallstudie eines Schulprojekts | IALD

Julia Hartmann, Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur, IALD, CLD

CEO und Creative Director bei lightsphere, Schweiz

Gutes Licht für gesunde, tagsüber aktive Menschen | Good Light Group

Annette Steinbusch, MSc.

S&R Managerin Lichtqualität bei Signify, Niederlande

Programm und Anmeldung unter:

www.goodlightgroup.org/delighted-talks