Als Künstler arbeitet Olafur Eliasson in den unterschiedlichsten Bereichen, er kreiert Installationen und Skulpturen, er malt, fotografiert und filmt. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit der Wahrnehmung von Dingen und unserer Umgebung, er experimentiert mit Bewegung, Raum und Licht. Seine Projekte besitzen häufig einen sozialen Hintergrund, wie etwa bei der Initiative »Little Sun«, bei der eine Solarleuchte Menschen ohne Anbindung an eine Stromversorgung zuverlässig mit Licht ausstatten soll.

Die Privatgalerie Espace Muraille im schweizerischen Genf widmet dem isländisch-dänischen Künstler noch bis Ende April 2018 eine Solo-Ausstellung. »Objets définis par l’activité« (Objekte definiert durch Aktivität) umfasst 16 Arbeiten, darunter Werke, die speziell für diese Präsentation entstanden sind. Besucher sind dazu eingeladen, die Exponate aktiv zu entdecken, offen für Perspektivenwechsel zu sein und im Eigenversuch neue Eindrücke zu sammeln. Die Ausstellung wurde initiiert durch Laurence Dreyfus und in enger Zusammenarbeit mit Olafur Eliasson und seinem Studio in Berlin realisiert.

www.olafureliasson.net | www.espacemuraille.com | www.littlesun.com

