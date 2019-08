Mit »Pay Per Use« bietet Trilux ein neues Service- und Finanzierungsmodell für LED-Beleuchtungsanlagen. Bei diesem »Rundum-Sorglos-Paket« plant, installiert und betreibt der Lichtspezialist die für den Kunden jeweils maßgeschneiderte Lichtlösung gegen eine monatliche Nutzungsgebühr. So können Unternehmen auch ohne Risiko und Eigenleistung von den Vorteilen einer effizienten, vernetzten LED-Beleuchtung profitieren. Die monatliche Gebühr setzt sich aus einer fixen Grundgebühr und einem nutzungsabhängigen Anteil zusammen. Die Vertragslaufzeit beträgt üblicherweise sieben Jahre, wobei diese individuell gewählt werden kann. Danach ist der Rückbau der Anlage durch Trilux vorgesehen. Alternativ können Kunden diese – ähnlich wie beim Leasing – übernehmen.

Trilux übernimmt als Full-Service-Dienstleister gemeinsam mit seinem Partner-Netzwerk sämtliche mit der Beleuchtung verbundenen Aufgaben. Nach einem Audit vor Ort wird eine maßgeschneiderte, vernetzte und intelligente Lösung geplant. Im Falle einer Sanierung wird die Altanlage demontiert und entsorgt, die neue Anlage installiert und in Betrieb genommen. Auch für den Betrieb der Neuanlage ist Trilux verantwortlich.

Für maximale Transparenz und eine optimale Anlagenverfügbarkeit sind die Digitalen Services »Energy Monitoring« und »Light Monitoring« im »Pay Per Use«-Modell enthalten. Über das Lichtmanagementsystem »LiveLink« werden sämtliche Betriebsparameter des Beleuchtungsnetzwerks in Echtzeit überwacht und analysiert. Die Daten bilden die Grundlage zur Berechnung der verbrauchsabhängigen monatlichen Nutzungsgebühr. Darüber hinaus liefern sie wertvolle Informationen über den Ist-Zustand der Anlage.

Mit Predictive Maintenance meldet sich die Lichttechnik automatisch, bevor Fehler auftreten. So lassen sich die Wartungszyklen an den realen Bedarf anpassen und teure Ausfallzeiten vermeiden. Zudem können die Unternehmen die Daten nutzen, um ihren Energieverbrauch zu minimieren, beispielsweise indem sie hohe Verbräuche identifizieren und optimieren. Die Leuchtendaten können über eine Schnittstelle in bereits bestehende Gebäudemanagementsysteme integriert werden.

www.trilux.com/pay-per-use