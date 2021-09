Durch die Übernahme des Wiener Start-ups LR Innovation Lab will Occhio seine Innovationskraft in den Bereichen Lichtsteuerung und Digitalisierung stärken.

(Foto: Luke Roberts)

Innovative Konzepte und Features sind fest in der DNA von Occhio verankert und werden in Zukunft noch relevanter – als einzigartiger Mehrwert für den Anwender, als Differenzierung zum Wettbewerb, und nicht zuletzt als kraftvoller Wachstumstreiber.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat Occhio das Unternehmen LR Innovation Lab in Wien übernommen. Das Start-up wurde 2014 von Lukas Pilat und Robert Kopka gegründet, um eine innovative Idee Realität werden zu lassen: Das Licht ausgehend von einer Leuchte in jede beliebige Richtung zu steuern und zu verändern – praktisch mit Licht zu »malen«. Daraus entstand eine Leuchte mit der dazugehörigen App, die unter dem Label »Luke Roberts« vermarktet wird. Neben der Entwicklung und dem Vertrieb dieses Produkts hat LR Innovation Lab mit seinem 14-köpfigem Team höchste Kompetenz im Bereich der Digitaltechnologie aufgebaut. In diesem Bereich besteht schon seit 2020 eine enge Kooperation.

»Neben dem erheblichen Ausbau der Kapazitäten in der Software- und Elektronikentwicklung stärken wir mit der Übernahme von LR Innovation Lab die Innovationskraft der Marke: Wir treiben damit gemeinsam mit dem Team in Wien die Digitalisierung und Anbindung unseres Produktportfolios an Smart Home Systeme voran. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Kunden mit ganz neuen Möglichkeiten der Interaktion mit Licht und Leuchten von Occhio zu begeistern«, sagt Axel Meise, Gründer und CEO von Occhio.

»Für uns ist der Zusammenschluss von LR Innovation Lab und Occhio die perfekte Möglichkeit, um unsere Vision von intelligentem Licht noch schneller und noch mehr Menschen näherzubringen. Durch die starke Marke Occhio eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft«, so Robert Kopka, einer der Gründer von Luke Roberts.

occhio.com | lr-lab.com