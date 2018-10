Seit 1. Oktober 2018 ist Markus Schiebold als Vorstand für die Selux AG tätig. Der 40-jährige übernimmt federführend die Verantwortung für die operative Umsetzung und Etablierung der bereits Mitte 2018 initiierten Restrukturierungsmaßnahmen im Konzern. Ziel ist es, auf Grundlage der Unternehmensstrategie die Strukturen und Prozesse weiter zu verbessern und auf dieser Basis mit einem für die Herausforderungen der Zukunft tragfähigen Geschäftsmodell nachhaltig profitabel zu wachsen.

Vor seinem Wechsel zur Selux AG hat Markus Schiebold mehr als zehn Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der Turnaround- und Restrukturierungsberatung bei der KPMG gearbeitet. In dieser Rolle hat er erfolgreich die Sanierung und Neuausrichtung verschiedener mittelständisch geprägter Unternehmen begleitet. Schiebold ist Rechtsanwalt und hält einen Master of Laws (LL.M) in Unternehmensrestrukturierung.

Neben der Verantwortung für die operative Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen wird er im Selux Vorstand die Bereiche Personal und Recht verantworten, während Ralf P. Knorrenschild weiterhin für Marketing und Vertrieb und Jürgen Hess für die Bereiche Produktinnovation, Produktion, Einkauf, Finanzen und IT verantwortlich zeichnet.

