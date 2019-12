Die Teilnehmer der 83. LiTG-Vorstandsratssitzung haben sich am 5. November 2019 in Berlin einstimmig für die Ernennung von Prof. Dr. Paul W. Schmits zum LiTG-Ehrenmitglied ausgesprochen. Neben seinem langjährigen Engagement in verschiedenen LiTG-Gremien, insbesondere im Bereich der Innenbeleuchtung, seinen vielfältigen Tätigkeiten im Bereich der (inter-)nationalen Normung und seiner Lehrtätigkeit an der HAWK Hildesheim, der TFH Berlin und der TU Cottbus zeichnet er sich u.a. auch durch seine Fähigkeit zur Vermittlung zwischen konträren Positionen aus. Er hat entscheidend dazu beigetragen, die Brücke zwischen Lichttechnik und Lichtgestaltung zu schlagen und dabei die vermeintlichen Grenzen zu überwinden. Dadurch ist er für viele Lichtschaffende zum Mentor geworden und wird weiterhin inspirierend wirken.

Von 2009 bis 2019 hatte Prof. Dr. Schmits-Reinecke eine Professur an der Fakultät Gestaltung der HAWK in Hildesheim inne und koordinierte dort das Kompetenzfeld Lighting Design. Anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Sommer dieses Jahres widmete ihm die HAWK Hildesheim einen Artikel, der seine besonderen Verdienste hervorhebt.

