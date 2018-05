Gemeinsamer Standort für alle Marken

Am Abend des 17. Mai 2018 hat die Zumtobel Group ihr neues Lichtzentrum im IZD Tower in der Wagramer Straße in Wien eröffnet. Das Unternehmen ist im IZD Tower bereits mit einem rund 70-köpfigen Vertriebsbüro vertreten. Der Standort wurde nun durch den rund 250 qm großen Showroom im selben Gebäude erweitert.

Der internationale Lichtkonzern zeigt hier sein breites Portfolio im Bereich der professionellen Beleuchtung samt zugehöriger Services und macht Licht in seinen vielfältigen Anwendungsbereichen erlebbar. Das Lichtzentrum in Wien ist – neben Malmö, Schweden – der zweite Showroom, der vom renommierten norwegischen Architekturbüro Snøhetta gestaltet wurde. Das Open Space Raumkonzept fördert vernetztes Arbeiten innerhalb des Teams, das Zusammenspiel der Marken und die Interaktion mit dem Kunden.

Licht in all seinen Dimensionen erlebbar

Im neuen Lichtzentrum präsentiert die Zumtobel Group ihre Marken acdc, Thorn, Zumtobel und Zumtobel Group Services (ZGS). Die Ausstellungsfläche gliedert sich in verschiedene Zonen. Ein Anziehungspunkt ist sicherlich der Licht-Erlebnisraum, in dem bewusst auf fokussierte Produktpräsentationen verzichtet und Licht als Werkstoff und als reine Materie völlig markenneutral gezeigt wird. Der Besucher soll hier der Faszination des Lichts folgen können. Temporär und aktuell in der Ausstellung findet sich das Zumtobel Masterpiece des US-amerikanischen Stararchitekten Daniel Libeskind. Liebhaber der Editionen der künstlerischen Geschäftsberichte der Zumtobel Group stoßen im Empfangsbereich auf eine Auswahl der letzten zehn Jahre. Exklusiv für den Eröffnungsabend hatte das Wiener Architekturbüro Delugan Meissl eine räumlich temporäre Intervention im Ausstellungsbereich von Zumtobel vorbereitet.

