In Budapest steht die neue Zentrale für die weltweiten Operationen von Feilo Sylvania. Am 13. September 2017 haben Zhuang ShenAn, Vorsitzender von Feilo Sylvania und General Manager von Shanghai Feilo Acoustics Limited, und Christian Schraft, Global CEO von Feilo Sylvania, das neue Büro im Rahmen einer Feierstunde gemeinsam eröffnet.

»Wir wollten in den richtigen Standort investieren und unsere weltweiten Aktivitäten nach Budapest zu verlegen, macht Sinn. Mit dem Hauptsitz in Mitteleuropa und unseren Stützpunkten in London und Shanghai verfügen wir über eine optimale internationale Geschäftsstruktur«, erklärte Zhuang ShenAn beim Eröffnungsevent.

Die Eröffnung des Budapester Headquarters soll einen neuen Abschnitt in Sylvanias Firmengeschichte markieren – die Entwicklung vom reinen Beleuchtungshersteller hin zum Komplettlösungsanbieter.

www.feilosylvania.com