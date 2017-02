Bei Instrument Systems hat Tsutomu Ogasawara die Position des Geschäftsführers von Taro Sasada übernommen und bildet mit CEO Dr. Markus Ehbrecht das neue Führungsteam. Seit 2012 war Ogasawara für die Einführung der Produkte von Instrument Systems in den japanischen Markt auf Seiten Konica Minoltas zuständig. Insgesamt bringt der 47-jährige studierte Chemiker mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen vertriebsorientierten Funktionen bei Konica Minolta in Japan und in Deutschland mit.

Das Ausscheiden seines Vorgängers Taro Sasada, der wieder in den japanischen Mutterkonzern wechselt, kommentiert Ogasawara mit: »Taro Sasada hat eine starke Verbindung zwischen Konica Minolta und Instrument Systems geschaffen. Diese Zusammenarbeit möchte ich gerne weiter ausbauen und zum Erfolg von Instrument Systems beitragen.«

www.instrumentsystems.com