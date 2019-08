Im Rahmen eines Gewinnspiels haben die Kunden via Facebook und Intragram über das endgültige Design abgestimmt und jetzt ist es soweit: Die neue Homepage von silence lights. ist online und bietet eine Reihe interessanter Features. Neu auf der Onlinepräsenz sind 360°-Ansichten abgeschlossener Projekte sowie ein interaktiver Showroom, in dem ein Mitarbeiter die einzelnen Leuchten in kurzen Videos vorstellt. Außerdem bekommen die Kunden direkten Einblick in die Produktion und können sich bereits vor dem Kauf von der Qualität der Produkte überzeugen.

Damit die Kunden des LED-Leuchtenherstellers auch eine genaue Vorstellung von den Produkten und deren Wirkung im Raum bekommen, hat die neue Website einen Bereich für Ansichten in Virtual Reality (VR). Die Besucher können sich in verschiedenen von silence lights. beleuchteten Räumen und Flächen ganz entspannt zu Hause am Bildschirm umsehen. Außerdem bietet die neue Homepage eine Messengerfunktion, über die die Kunden ihre Fragen im Chat direkt dem Fachberater stellen können.

Die Produkte sind in die Kategorien Produktion & Hallen, Shop & Einzelhandel, Büros & Arbeitsbereiche sowie Spa & Wellnessoasen eingeteilt. Neu ist jetzt auch eine eigene Unterseite, die Sonderprodukte und Spezialanfertigungen nach individuellen Anforderungen vorstellt. Neben Produktpräsentation bietet die neue Website umfangreiche Informationen zu den Themen Licht und Thermodynamik.

Getreu dem ökologischen Anspruch von silence lights. surfen die Website-Besucher hier übrigens CO 2 -neutral, denn bei jedem Besuch werden Klimaschutzprojekte unterstützt.

www.silence-lights.de